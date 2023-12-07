العالم اليوم - "ميرسك" تفرض رسوما إضافية على شحنات الحاويات لإسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 ديسمبر 2023 09:28 مساءً - قالت مجموعة إيه.بي مولر ميرسك للشحن، الخميس، إنها ستفرض رسوم مخاطر إضافية العام المقبل على شحنات الحاويات إلى إسرائيل لتغطية علاوات التأمين المتزايدة بسبب الوضع الأمني.

وقالت الشركة في بيان "مع حلول 2024 سيستمر رفع أقساط التأمين للسفن المتجهة إلى إسرائيل مما أدى إلى حاجة ميرسك لتطبيق رسم إضافي لمخاطر الطوارئ رسميا".

وأضافت "سيتم استخدام الرسوم الإضافية لاستيعاب تكاليف التأمين الإضافية وضمان خدمة مستمرة ومستدامة لعملائنا في إسرائيل".

وكانت تقارير أشارت إلى أن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب ارتفعت بالنسبة للرحلات عبر البحر الأحمر بعد تعرض سفن للهجوم في المنطقة وتزايد المخاوف من تفاقم المخاطر على الملاحة التجارية.

وأدرجت سوق التأمين في لندن جنوب البحر الأحمر ضمن المناطق عالية المخاطر، ويتعين على السفن إخطار شركات التأمين التي تتعامل معها عند الإبحار عبر هذه المناطق، وكذلك دفع قسط إضافي عادة لفترة تغطية مدتها سبعة أيام، بحسب وكالة رويترز.