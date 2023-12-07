العالم اليوم - أركتوس الأميركية تشتري حصة أقلية في باريس سان جرمان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 ديسمبر 2023 09:28 مساءً - أعلن نادي باريس سان جرمان، بطل فرنسا في كرة القدم، الخميس، أن شركة الاستثمار الاميركية "أركتوس بارتنرز" استحوذت على حصة أقلية في النادي المملوك قطريا.

وكشف مصدر قريب من شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي استحوذت النادي عام 2011 من كولوني كابيتال عندما تم تقييمه بسبعين مليون يورو، ان أركتوس اشترت 12.5 بالمئة من رأسمال بطل الدوري الفرنسي، على قاعدة تقييم النادي بـ4.25 مليار يورو، بحسب فرانس برس.

وقال النادي في بيانه "أعلنت شركة قطر للاستثمارات الرياضية وأركتوس بارتنرز اليوم عن شراكة استراتيجية تاريخية وصفقة استثمارية ستشهد استحواذ أركتوس على حصة أقلية في أسهم باريس سان جرمان".

وأضاف "سيذهب الاستثمار من أركتوس نحو تنمية عمليات باريس سان جرمان وأيضا دعم المبادرات العقارية الإستراتيجية للنادي، بما في ذلك ما يتعلق بملعبه ومراحل التطوير المستقبلية لمركز تدريب باريس سان جرمان الرائد عالميا في بواسي في ضواحي باريس".

وسبق لشركة أركتوس التي تتخذ من مدينة دالاس الأميركية مقراً لها، ان استثمرت في أكثر من 20 مؤسّسة رياضية محترفة حول العالم، في رياضات البيسبول، كرة السلة، الهوكي، الفورمولا واحد وأكثر من ناد لكرة القدم في أوروبا.

وتابع البيان "ستقدّم أركتوس أيضا خدمات وخبرات ورؤى استراتيجية تهدف إلى مساعدة النادي على تحقيق طموحاته".

وأردف "يشمل ذلك الحفاظ على النمو الملحوظ الذي حققته شركة قطر للاستثمارات الرياضية حتى الآن في باريس سان جرمان، ومواصلة التوسّع الدولي للنادي في أسواق جديدة، بما في ذلك أميركا الشمالية، وإشراك المشجعين الجدد والحاليين عبر المناطق الجغرافية، والتعاون لاستكشاف فرص الاستثمار الرياضي في جميع أنحاء العالم".

وقال سان جرمان إن الشركة لن يكون لها أي تأثير على الأمور الفنية على أرض الملعب وما يخصّ تشكيلة الفريق التي تضمّ كيليان مبابي الفائز بكأس العالم 2018 ووصيف 2022.

ورغم النجاح المنقطع النظير الذي حققه النادي الباريسي على الساحة المحلية، إلا أنه لم ينجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وكان مركز الوصافة عام 2020 أفضل ما بلغه.

من جهته، قال رئيس النادي ناصر الخليفي "يُعدّ اليوم علامة فارقة مهمة في تاريخ باريس سان جرمان، وسيساهم بشكل كبير في استمرار النجاح والنمو لنادينا العظيم".

وكان الخليفي شرح في نوفمبر 2022 لصحيفة "فايننشال تايمز" انه دخل في مفاوضات مع عدة مستثمرين لبيع ما يصل إلى 15 بالمئة من النادي.

قال بعدها بشهر خلال مونديال قطر "لقد تلقينا عرضاً بأكثر من 4 مليار (يورو) لكننا لن نبيع، بالطبع، بل نسبة من النادي".

يستضيف سان جرمان في مباراته المقبلة نظيره نانت ضمن الدوري الفرنسي، قبل أن يخوض مباراة مفصلية أمام بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.