العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ابن مسؤول حكومي بارز في معارك غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 ديسمبر 2023 09:28 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل جنديين خلال القتال في قطاع غزة، من بينهما غال أيزنكوت ابن رئيس هيئة الأركان الأسبق الوزير في حكومة الحرب غادي أيزنكوت.

وأيزنكوت وزير بحكومة الطوارئ نيابة عن حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس، كما أنه مراقب في مجلس الوزراء الذي يقود صناعة القرار في الحملة العسكرية على غزة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن أيزنكوت تلقى نبأ مقتل ابنه أثناء قيامه بجولة في القيادة الجنوبية للجيش إلى جانب غانتس، وزير الدفاع السابق.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجوم البري على غزة إلى 89.

وكانت حركة حماس أعلنت في وقت سابق من الخميس، أن عناصرها قتلوا عددا من الجنود الإسرائيلين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.