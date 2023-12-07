العالم اليوم - واشنطن تستأنف تحليق مسيّراتها فوق غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 ديسمبر 2023 09:28 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الخميس، أن الولايات المتحدة استأنفت تحليق طائرات مسيّرة غير مسلحة فوق قطاع غزة، للمساعدة في البحث عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وكانت الرحلات الجوية قد توقفت خلال الهدنة بين إسرائيل وحماس، التي انتهت الأسبوع الماضي ولم تجدد.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون ليزا لورانس في بيان: "دعم الجهود استعادة الرهائن، استأنفت الولايات المتحدة تحليق الطائرات المسيّرة غير المسلحة فوق غزة".

وأضافت: "نواصل تقديم المشورة والمساعدة لدعم شريكتنا إسرائيل أثناء عملها في جهود استعادة الرهائن".

وأفرجت حماس خلال الهدنة التي استمرت أسبوعا عن عشرات الرهائن، بينما لا تزال تحتفظ بأكثر من 130 رهينة في قطاع غزة.