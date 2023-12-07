العالم اليوم - بسبب حرب غزة.. صندوق النقد يتوقع ركودا حادا لاقتصاد فلسطين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 ديسمبر 2023 09:28 مساءً - توقع صندوق النقد الدولي، الخميس، أن تتسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة بـ"ركود حاد" للاقتصاد الفلسطيني.

وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في صندوق النقد للصحافيين: "نتوقع أن يتسبب النزاع بركود حاد في النشاط الاقتصادي في كل من الضفة الغربية وغزة، حيث كان من المتوقع حتى قبل اندلاع النزاع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي على الأمد المتوسط".



وأضافت أنه في حين أن اقتصادات الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل ستكون الأكثر تضررا، إلا أن "التأثير النهائي يعتمد على طول أمد الصراع وشدته".

ودخلت الحرب الأشد دموية بين إسرائيل وحماس شهرها الثالث منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وتحولت مساحات واسعة من قطاع غزة المحاصر إلى ركام وأبنية مدمّرة.

وأعلن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أنه سيراجع توقعاته الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب الحرب التي حذّر من أنه ستكون لها عواقب واسعة النطاق على "الشعوب والاقتصادات" في المنطقة.