قطر تدين بأشد العبارات سماح إسرائيل بـ "مظاهرة لمتطرفين في القدس"

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أحمد جودة - القاهرة - أدانت قطر بأشد العبارات سماح إسرائيلي بـ "مظاهرة لمتطرفين في القدس المحتلة" تحت شعار فرض السيطرة على القدس والمسجد الأقصى، واعتبرتها اعتداءا صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الخميس، من "المساعي الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

وأكدت أن "من شأن هذه الخطوات الاستفزازية زيادة حالة الاحتقان وتوسيع دائرة العنف في المنطقة".

كما شددت على ضرورة "احترام الاحتلال الإسرائيلي للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف كل الخطوات التي تستهدف تغيير هذا الوضع، وأهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية المقدسات".

وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بتحرك عاجل "لإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف تعدياتها على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق والمقدسات الإسلامية والمسيحية".