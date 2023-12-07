نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سرايا القدس تنعى اثنين من مقاتليها قُتلا في جنوب لبنان "أثناء أدائهما واجبهما القتالي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت سرايا القدس، الجماح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الخميس، اثنين من مقاتليها قُتلا بجنوب لبنان "ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي".

وفي بيان لها، قالت "السرايا": "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز، تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية كلا من الشهيدين المجاهدين:

- محمد أحمد صالح (31 عامًا)، أبو صالح.

- مالك أحمد عمر ( 27 )، أبو حسين.

- من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سورية.

واللّذين ارتقيا على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".

وأعلنت "سرايا القدس" اليوم الخميس في بيانات عدة عن عمليات لها في غزة:

- "استهداف بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) دبابتين صهيونيتين وناقلة جند في محاور التقدم بيت لاهيا وجباليا".

- "خوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور التقدم حي الشجاعية واستهداف ثلاث آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" وعبوات العمل الفدائي".

- "قصف تجمعات العدو في محيط شارع "5" في محور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60".

- "الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي الزيتون شرق غزة".

- "قصف تجمعات العدو في محيط المركز الثقافي ومسجد الظلال بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل والنظامي عيار 60 وتأكيد وقوع إصابات محققة في صفوف العدو".

- "خوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو في الشجاعية وحي التفاح واستهداف تجمعات العدو في محاور التقدم شرق غزة بقذائف الهاون النظامي عيار 60".

- "قصف التحشدات العسكرية وجنود العدو في محاور التقدم بمنطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل".

- "تمكن مجاهدو سرايا القدس بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام من قصف جنود وآليات العدو الصهيوني المتقدمة في "شارع 5" بمدينة خان يونس بوابل من قذائف الهاون".

- "قصف التحشدات العسكرية وجنود العدو في منطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل".

- "قصف تحشدات العدو محيط المركز الثقافي ومسجد الظلال في محور التقدم شرق خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

- "استهداف 4 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "التاندوم" في حي الشجاعية".