نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" يعلن استهداف جندين إسرائيليين ومقتلهما في موقع عسكري حنوبي لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الخميس عن قتل جنديين إسرائيليين عقب استهدافهما من قبل مقاتلي الحزب بالصواريخ الموجهة جنوبي البلاد.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، وعند الساعة 8:20 من مساء ‏يوم الخميس 7 ديسمبر 2023، وأثناء قيام ‏جنديين إسرائيليين بتركيب أجهزة تنصت عسكرية على إحدى الرافعات في موقع ‏الراهب، استهدفهما مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى ‏إصابة الرافعة وسقوطها ومقتل الجنديين". ‏

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم استهداف مواقع إسرائيلية عدة وتجمعات للجنود جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وأفادت القناة 13 العبرية بمقتل إسرائيلي جراء هجوم شنه حزب الله اللبناني بصواريخ موجهة نحو شمال إسرائيل اليوم.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.