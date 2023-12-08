العالم اليوم - محمد بن راشد يبارك لفاضل أديب الفائز بـ"نوابغ العرب"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 ديسمبر 2023 03:24 صباحاً - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الخميس، منح لقب "نوابغ العرب" عن فئة التكنولوجيا والهندسة للبروفيسور فاضل أديب، الأستاذ المشارك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وقال الشيخ محمد بن راشد في منشور على منصة "إكس": "مبادرة نوابغ العرب هدفها الأساسي تعزيز ثقة الإنسان العربي بإمكانياته وقدراته، وتعريف الأجيال على قدوات ونماذج مشرّفة".

وأضاف: "اليوم لدينا نموذج مشرف لشاب عربي. نعلن اليوم عن الفائز بجائزة نوابغ العرب في مجال الهندسة والتكنولوجيا، وهو البروفيسور فاضل أديب من لبنان، أستاذ مشارك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا".

وقال حاكم دبي: "نشر أديب أكثر من 80 ورقة بحثية وبراءة اختراع في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، ولديه إسهامات بارزة في مجال الاستشعار اللاسلكي، ومنها أبحاثه وابتكاراته في مجال الاتصال اللاسلكي وخاصة في التعرف على الأجسام والذبذبات خلف الجدران، وتحت الأنقاض".

وختم منشوره قائلا: "كل التوفيق للبروفيسور فاضل أديب".