نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (سعر تأشيرة الزيارة التجارية 1445 للسعودية ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مكة المكرمة، تبدأ رحلة العمرة والحج، تلك التجربة الروحية الفريدة التي ينبغي على المسلمين القيام بها مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

ومع اقتراب اللحظة المناسبة للشروع في هذه الرحلة، يتعين على الراغبين في السفر أداء الخطوات اللازمة للحصول على تأشيرة زيارة شخصية إلى المملكة العربية السعودية.

تعد الرسوم المتعلقة بتأشيرة العمرة والحج جزءًا هامًا من التحضيرات.

لذا يأتي فهم شروط ومتطلبات الحصول على هذه التأشيرة في مقدمة التحضيرات،يجب على المسافرين التعرف على الخطوات المتبعة لتقديم الطلب وضمان نجاحه.

.js?client=ca-pub-1731129488393495" crossorigin="anonymous">

من ضمن الشروط الأساسية تحديد الغرض من الزيارة وتقديم الوثائق الضرورية بما في ذلك جواز السفر وصور شخصية،بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على المتقدمين دفع الرسوم المعتمدة لتجهيز الطلب والحصول على التأشيرة بنجاح.

من خلال الالتزام بتلك الخطوات والتحضيرات الضرورية، يمكن للمسلمين الاستعداد بثقة لرحلتهم الروحية إلى مكة المكرمة، حاملين معهم رغبة صادقة في تحقيق تلك التجربة المجيدة.

.js?client=ca-pub-1731129488393495" crossorigin="anonymous">



هل يمكن للمواطن السعودي تقديم طلب زيارة للأجانب؟

مع تكرار هذا الاستفسار،نرد عليكم بتوضيح حول إمكانية تقديم المواطن السعودي لطلب زيارة لغير السعوديين، خاصة في ظل الجائحة العالمية مثل جائحة كورونا.

شروط استخراج فيزا زيارة للسعودية

نقدم إليكم تفصيلًا حول الشروط الضرورية لاستخراج تأشيرة الزيارة إلى المملكة، والتي قد تكون لأغراض سياحية أو زيارة.

رسوم الزيارة الشخصية للسعودية

نلقي الضوء على رسوم الزيارة الشخصية لضمان فهم دقيق للتكلفة المرتبطة بالإجراءات.

كم مدة تأشيرة الزيارة الشخصية

توضيح لفترة صلاحية التأشيرة والمدة المسموح بها للإقامة داخل المملكة.



إ

اطلاق خدمة جديدة تتيح للمواطنين السعوديين طلب زيارة للأفراد من خارج المملكة

في تطور ملحوظ، أصبح بإمكان المواطنين السعوديين تقديم طلب زيارة للأفراد من جنسيات مختلفة، وذلك من خلال منصة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية السعودية. يأتي هذا القرار في إطار تسهيل الإجراءات وتوفير خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.

ويمكن للراغبين في تقديم طلب زيارة شخصية القيام بذلك باتباع مجموعة من الشروط والخطوات المحددة. يتضمن ذلك الولوج إلى المنصة الإلكترونية المخصصة واختيار خدمة "طلب زيارة شخصية"، حيث يقوم المقدم بتعبئة نموذج إلكتروني يتضمن معلومات حول المواطن والزائر.

على الرغم من أن البيانات يجب تسجيلها باللغة العربية، يُشدد على أنه يمكن للأفراد غير العرب تعبئة النموذج باستخدام لغة جواز السفر. وفي خطوة إضافية، يتعين على المقدم تسجيل رقم الهوية وتاريخ انتهائها لضمان دقة المعلومات.

من المهم أن يكون المقدم على دراية بأنه قد يحتاج إلى الانتظار لمدة تصل إلى ثلاثة أيام عمل حتى يتم معالجة الطلب. تأتي هذه الخدمة كخطوة إيجابية نحو تيسير وتحسين تجربة المواطنين السعوديين في التعامل مع الزيارات الشخصية.



عندما يتعلق الأمر بالحصول على تأشيرة زيارة للمملكة العربية السعودية، يتعين على المسافرين الامتثال للشروط التالية:

1. يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

2. يتطلب الأمر إحضار صور شخصية مع خلفية بيضاء.

3. يجب تقديم صورة واضحة للصفحة الأمامية من جواز السفر.

4. ينبغي على المتقدم إعداد وتقديم الوثائق التي تظهر العلاقة بينه وبين الشخص الذي يقوم بتقديم الدعوة، مثل شهادات الميلاد أو صورة لقسيمة الزواج في حالة الزيارة للزوجة.

5. يتم تقديم طلب الزيارة عبر الموقع الرسمي للمملكة، ويتعين التصديق عليه من قبل مكتب الغرفة التجارية.

6. يجب تسديد الرسوم المطلوبة للحصول على تأشيرة المملكة العربية السعودية.

للاستعلام عن حالة الطلب، يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتأشيرة الإلكترونية ومتابعة الطلب باستخدام الرقم المخصص، حيث يظهر ما إذا تم قبول الطلب أم لا.

رسوم الزيارة العائلية إلى المملكة العربية السعودية: تحديثات جديدة

في إطار تسهيل الزيارات العائلية إلى المملكة العربية السعودية، تم تحديث هيكل رسوم التأشيرة بشكل يلبي احتياجات الزوار. وفقًا للتحديثات الأخيرة، فإن رسوم الزيارة تتنوع وفقًا للمدة وتكرار الزيارات.

1. زيارة فردية (حتى 6 أشهر):

- رسوم تأشيرة قدرها 300 ريال سعودي.

2. تكرار الزيارة خلال ستة أشهر:

- يتوجب دفع 3000 ريال سعودي.

3. زيارة لفترة سنة:

- رسوم تأشيرة لمدة سنة بقيمة 5000 ريال سعودي.

4. زيارة لمدة عامين:

- يتم دفع رسوم قدرها 8000 ريال سعودي.

تلك التحديثات تأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز التواصل العائلي وتسهيل إجراءات الزيارات. يتعين على الزوار الراغبين في الحصول على معلومات دقيقة وشاملة الاطلاع على الموقع الرسمي للسفارة السعودية لديهم لضمان تحديثات مستمرة وتوجيه صحيح.