نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائر تصدر أول قاموس في البلاد والثاني في العالم العربي للفنون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمبادرة من أستاذ الفنون التشكيلية نصر الدين بن الطيب، تم إصدار قاموس للفنون فرنسي-عربي في الجزائر، يتضمن أكثر من 3.700 مفردة.

وبحسب مؤلف هذا الإصدار الجديد، الممول من قبل وزارة الثقافة والفنون بنسبة 80%، فإن القاموس يضم ما لا يقل عن 3724 مصطلحا، باللغتين العربية والفرنسية، تشمل عشرة أشكال من التعبير الفني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

ويتضمن هذا الإصدار الذي يعد الوحيد على مستوى البلاد والثاني في العالم العربي، 209 صور بالأبيض والأسود لدعم المفردات الصعبة، بالإضافة إلى ملحق يتناول السيرة الذاتية والفنية لـ 110 فنان تشكيلي جزائري مشهور في العالم على غرار باية محي الدين ونصر الدين ديني ومحمد راسم، وغيرهم، مصحوبة بشروح وافرة للتقنيات التي استخدمها هؤلاء الفنانون والمدارس والاتجاهات الفنية التي ينتمون إليها.

ويتضمن هذا الملحق أشهر النقاد العالميين في الفنون، وفق المصدر ذاته الذي أشار من جهة أخرى أن هذا القاموس الذي يتألف من 660 صفحة والصادر عن مطبعة AGP جاء عقب بحث عميق دام 18 سنة وبعد مبادرة مماثلة نفذت عام 2004 بعنوان "قاموس الفنون التشكيلية".

وسيقدم المؤلف هذا القاموس للنقاش في لقاء سينظم بقسم الفنون بجامعة وهران-1 "أحمد بن بلة".

وحاز الكاتب نصر الدين بن طيب الذي درس بجامعتي مستغانم ووهران على شهادة في الفن بباريس (فرنسا) ولديه عدة كتب منها "الانطباعية والانطباعيون" و"الحركة الانطباعية" وتاريخ الفن من العصر الحجري إلى القرن الـ13 ميلادي وآخر من القرن الـ14 إلى القرن العشرين.

ويعكف حاليا على إصدار "موسوعة تاريخ الفن العالمي من العصر الحجري إلى يومنا" ويسعى إلى إنجاز قواميس صغيرة فرنسية-عربية متخصصة في كل فن على حدة بالتعاون مع مختصين.