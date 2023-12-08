نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير أذربيجان يعلن بدء تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وباكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد د. إلخان بولوخوف، سفير أذربيجان بالقاهرة، أن العلاقات المصرية الأذربيجانية تعيش حالة من الازدهار والتشبيك على كل المستويات والأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خاصة فى أعقاب الزيارات المتبادلة فيما بين الزعيمين عبدالفتاح السيسي وإلهام علييف.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسى كانت فى يناير الماضي كأول رئيس مصرى يزور أذربيجان، بعد استقلالها وتأسيسها على يد الزعيم الراحل حيدر علييف عام 1991، لافتا إلى زيارات الوفود الرسمية والشعبية، بما ينعكس إيجابا على تقوية وترسيخ العلاقات المشتركة.

جاء ذلك خلال مناقشة كتاب “العالم العربي والإسلامي في فكر حيدر علييف”، لمؤلفه أحمد عبده طرابيك، الباحث في شئون آسيا الوسطي والقوقاز، عن دار “مركز الكتاب للنشر”، بمناسبة مرور 100 عام علي مولد زعيم أذربيجان الوطني حيدر علييف، بمقر مكتبة مصر العامة بالجيزة، برئاسة السفير رؤوف الريدة، وبحضور عدد كبير من السفراء والمهتمين وعلى رأسهم السفير التركي صالح موتلو سين، المستشار السياسى بالسفارة رامز ولييف، وأدار اللقاء وترجمه راسم رامز.

وأعلن السفير بدء تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وباكو، يناير المقبل مع بداية العام الجديد، وهو نتيجة مباشرة لنجاح العلاقة والتفاهم المشترك بين البلدين الشقيقين، ولزيادة التبادل السياحى تحديدًا.

وأشار إلى أن مسئولى البلدين يركزون على العلاقات الثقافية لما لها من تأثيرات إيجابية على باقي المناحى الحياتية، هذا فضلا عن وجود مشروعات تنموية شاملة مازالت تحت البحث والدراسة.

وتابع السفير: وإن كانت قيمة العلاقات التجارية بلغت 10 ملايين دولار، إلا أنها غير كافية ونتطلع لزيادتها وتعميقها خلال العام الجديد، خاصة بعد أن التقى الرئيس السيسى وكذا الرئيس إلهام علييف، مع رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة.

وأوضح السفير أنه ونتيجة لذلك فإن رجال الأعمال الأذربيجانيين سيأتون إلى مصر يناير المقبل لبحث التعاون، خاصة في المنطقة الصناعية لقناة السويس، وهناك مشاريع كبرى مع مجموعة المقاولون العرب على سبيل المثال، مستشهدًا بحضور وزير دفاع أذربيجان، على رأس وفد للمشاركة فى الدورة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2023)، حيث تم تباحث أوجه التعاون بين البلدين.