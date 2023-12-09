نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين: هناك أزمة كبيرة في غزة والسلام الإقليمي على حافة الهاوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذّر ممثل الصين لدى الأمم المتحدة، السفير تشانغ جون، اليوم الجمعة، من الوضع المتدهور في غزة؛ إذ أن "هناك أزمة أكبر وشيكة" فيما السلام والأمن الإقليميان "على حافة الهاوية".

وقال، خلال جلسة مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، إن مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة يعكس دعوة المجتمع الدولي، الذي تدعمه الصين وتشارك في رعايته، مؤكدا أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو وحده الذي سينقذ الأرواح ويمهد الطريق لحل الدولتين، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

كما تحدث في الجلسة مندوبو بقية الدول الأعضاء بالمجلس بالإضافة إلى مندوبي مصر وإندونيسيا وقطر.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس الأمن، مرة أخرى، في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت نيويورك، الواحدة والنصف من ليل السبت، بتوقيت الأردن، للتصويت على المشروع الذي قدمته دولة الامارات العربية، باسم الدول العربية، ويدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة.