نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أبو الغيط" يعرب عن أسفه لعدم توصل مجلس الأمن لقرار لوقف الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال منشور على موقع "X”، إنه يقدر المشاركين في مؤتمر رعاية مشروع وقف إطلاق النيران في غزة.

وقال أبو الغيط، في تدوينته، "أعلن عن تقديري للدول الـ 99 التي شاركت في رعاية مشروع القرار بشأن الدعوة إلى ⁦‪وقف إطلاق النار، وكذلك الأعضاء الثلاثة عشر في مجلس الأمن الذين يؤمنون بدعم القانون الدولي.

وأعرب أبو الغيط عن أسفه، لمنع ⁦‪مجلس الأمن الدولي من اتخاذ الموقف الأخلاقي الصحيح على حد وصفه، ووقف هذا العدوان المجنون.