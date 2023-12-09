المركز الثقافي اليمني في القاهرة يقيم معرضا تشكيليا

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أحمد جودة - القاهرة - أقام المركز الثقافي اليمني بالقاهرة معرضا تشكيليا للصور لأعمال المهندس والفنان التشكيلي الراحل “ياسين غالب” وذلك في الذكرى الأولى لرحيله.

وفي المعرض الذي رعته السفارة اليمنية بالقاهرة، ألقيت عدد من الكلمات تحدثت عن الفنان الراحل ياسين غالب من أفراد أسرته وزملائه ومحبيه، كما تم عرض فلم وثائقي عن سيرة الفنان غالب ومشوار حياته.

ويضم المعرض الذي يستمر على مدى يومين أكثر من خمسين عملًا فنيًا من أعمال الفنان الراحل التي أبدعها منذ بداية تسعينيات القرن الماضي وحتى وافته المنية في القاهرة في ٧ ديسمبر ٢٠٢٢.

كما يضم عشرة أعمال فنية أخرى من أعمال زوجته فضيلة الحامد وإبنته ليلى ياسين.

ورحل الفنان ياسين غالب فجأة عن عالمنا بعد أن قدم الكثير من الأعمال الفنية ورمم الكثير من معالم ومعمار اليمن وتخرج على يديه الكثير من طلاب وطالبات الهندسة والآثار.

حضر الفعالية عدد من أصدقاء الفنان وأبناء الجالية اليمنية في القاهرة.