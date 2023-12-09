نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع استمرار الحرب.. الصحة العالمية تحذر من تفشي الأمراض في السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان نتيجة استمرار القتال والنزوح الجماعي وتفشي الأمراض.

الحرب في السودان

ووفقًا لوزارة الصحة السودانية، فإن الحرب المستمرة لمدة 8 أشهر تسببت في مقتل أكثر من 12،260 شخصًا وإصابة أكثر من 33،000 شخص.

انتشار الوباء في السودان

حذر الدكتور محمد توفيق مشعل، قائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، من تفاقم تفشي الأمراض وتعطل النظام الصحي، مما يؤدي إلى عدم توفر العمليات الجراحية العاجلة والأدوية والخدمات الحيوية.

انتشرت حالات الكوليرا في 9 ولايات، بما في ذلك المدن الكبرى، حيث تم تسجيل أكثر من 5،400 حالة اشتباه بالإصابة و170 حالة وفاة خلال شهر واحد.

مع استمرار النزاع والعقبات البيروقراطية، يتعذر وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى العديد من مناطق السودان. تعبر منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن الوضع في دارفور، حيث يواجه الناس العنف المستمر وصعوبة الوصول إلى الاحتياجات الأساسية، مما يدفعهم إلى النزوح إلى مناطق أخرى أو دولة تشاد المجاورة.

تعمل منظمة الصحة العالمية جنبًا إلى جنب مع السلطات الصحية السودانية والشركاء الصحيين لتقديم الخدمات الحيوية للشعب السوداني. وتعمل المنظمة على توزيع الإمدادات الطبية والتشخيصية في جميع أنحاء السودان، وتستعد لإرسال قافلة أممية متكاملة إلى دارفور وكردفان.

بالتعاون مع اليونيسف والشركاء الصحيين، قدمت منظمة الصحة العالمية حملة لتطعيم الأفراد ضد الكوليرا في القضارف والجزيرة، وتم تغطية أكثر من 2.2 مليون شخص، أي ما يعادل 98٪ من الهدف المستهدف. كما تقوم فرق المنظمة بمراقبة جودة المياه وتوزيع أقراص تنقية المياه وتوعية المجتمعات بالوقاية من الكوليرا في المناطق المتأثرة.