بينهم 2000 أصبحوا معاقين.. صحيفة: 5000 جندي إسرائيلي أصيبوا في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 11:30 صباحاً - رغم الجهود التي يبذلها الاحتلال للتعتيم على أعداد قتلاه ومصابيه خلال العدوان على قطاع غزة، إلا أنه لا يستطيع التكتم لفترة طويلة على خسائره.

كشفت صحيفة «يديعوت آحرونوت» العبرية، إصابة أكثر من 5000 جندي بجيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتم استقبالهم في المستشفيات.

ولفتت إلى أن أكثر من 2000 جريح تم الاعتراف بهم كـ«معاقين»، ويتم توفير الرعاية الطبية الآن لنحو ألف جندي في المشافي.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن أقسام التأهيل في المستشفيات تستقبل يوميا حوالي 60 جريحا، ونقلت عن رئيس قسم إعادة التأهيل في وزارة الجيش، ليمور لوريا، بأن المستشفيات في حالة تأهل.

ووفقا لآخر إحصاء رسمي لوزارة جيش الاحتلال، فإن عدد قتلاه من الجنود بلغ 420 منذ السابع من أكتوبر.

يأتي هذا فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 مصابا.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال ما زال يرتكب العديد من المجازر ويشن حرب إبادة جماعية ضد عائلات بأكملها في المدارس والأحياء السكنية، ويمنع وصول سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى والشهداء من المناطق التي تتمركز فيها قواته العسكرية.

وأضاف القدرة: «وصل إلى المستشفيات فقط 313 شهيدا و558 إصابة خلال الساعات الماضية، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات»، مشيرا إلى أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء.

وذكر المتحدث باسم صحة غزة أن 618 فلسطينيا (407 جرحى و211 مريضا) غادروا القطاع عبر معبر رفح البري، وهو ما يمثل أقل من 1% من حصيلة المصابين في القطاع.

وحذر القدرة من غياب فرص العلاج أمام المصابين قائلا: «نفقد عشرات الجرحى يوميا نتيجة عدم توفر العلاج وتأخر خروجهم من غزة».