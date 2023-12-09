إيران تحذر من «انفجار» إقليمي بعد الفيتو الأميركي

طهران ـ ا.ف.ب: حذَّرت إيران من وقوع «انفجار لا يمكن السيطرة عليه» في الشرق الأوسط، إذا واصلت الولايات المتحدة دعم «إسرائيل»، وذلك في أعقاب استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب في غزَّة. وقال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، «طالما أنَّ أميركا تدعم جرائم النظام الصهيوني واستمرار الحرب… هناك احتمال حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه في وضع المنطقة»، وذلك وفقًا لبيان أصدرته وزارة الخارجية.

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