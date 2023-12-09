مانيلا تتهم حرس السواحل الصيني بإعاقة مرور قواربها من منطقة شعاب متنازع عليها

مانيلا ـ ا.ف.ب: اتهمت الفلبين خفر السواحل الصيني بإطلاق خراطيم المياه بشكل متكرر «لإعاقة» عبور ثلاثة زوارق حكومية بالقرب من منطقة شعاب مرجانية تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي.

وقالت وحدة العمليات الوطنية في غرب الفلبين في بيان إنَّ «سفن خفر السواحل الصينية استخدمت خراطيم المياه لإعاقة مرور القوارب» التابعة للحكومة الفلبينية التي كانت في مهمة إمداد قوارب الصيد. وأضافت الوحدة الفلبينية أنَّها «تُدين بشدَّة الأعمال غير القانونية والعدوانية التي يقوم بها خفر السواحل الصيني والميليشيا البحرية الصينية».

لكن شبكة «سي سي تي في» الحكومية الصينية أشارت إلى أنَّ خفر السواحل استخدم «إجراءات المراقبة طبقًا للقانون» بحقِّ السفن الفلبينية التي «اخترقت» المياه المحيطة بالشعاب المرجانية.

ووقع الحادث بالقرب من شعاب سكاربورو شول، وهي منطقة تشهد توترات بين مانيلا وبكين التي تطالب بالسيادة شِبه الكاملة على هذا الممرِّ المائي. وأظهر مقطع فيديو نشره خفر السواحل الفلبيني قوارب خفر السواحل الصينية وهي تطلق خراطيم المياه على زوارق المكتب الفلبيني لمصايد الأسماك والموارد المائية.

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