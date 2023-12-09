ترامب متفوق وبايدن يخسر الدعم الشعبي.. وول ستريت جورنال تطلق الاستطلاع الأول...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 04:37 مساءً - أجرت استطلاع رأي جديد أجرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، حول المرشحين المحتملين للرئاسة الأمريكية.

أشار استطلاع الرأي إلى أن المكانة السياسية للرئيس بايدن لدى الشعب الأمريكي وصلت إلى أضعف نقطة، حيث أعطاه الناخبون أدنى درجات الأداء الوظيفي، بل باتت أعداد كبرى منالشعب الأمريكي تفضل دونالد ترامب عن بايدن وذلك في أول اختبار للشعبية بين بايدن وترامب وجهًا لوجه للمباراة الرئاسية المحتملة لعام 2024.

بايدن وترامب

يتخلف بايدن عن ترامب بنسبة 4 نقاط مئوية، 47٪ إلى 43٪، في اقتراع افتراضي عقدته وول ستريت جورنال بين هذين المرشحين فقط.

يتوسع تقدم ترامب إلى 6 نقاط، 37٪ إلى 31٪، عندما تتم إضافة خمسة مرشحين محتملين من أطراف ثالثة ومستقلين إلى هذا المزيج. لقد حصلوا على دعم مجتمعة بنسبة 17٪، مع حصول الديموقراطي الذي تحول إلى مستقل روبرت كينيدي جونيور على 8٪.