نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 625 عسكريا وإسقاط 11 مسيرة أوكرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 625 قتيلا وجريحا، وإسقاط 11 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

دمرت قواتنا بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة مواقع لإنتاج صواريخ "فيلكا" و"غراد" و"غروم" في أوكرانيا.

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا بلغت خسائر العدو 105 عسكريين وتم تدمير عتاد وأسلحة.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 155عسكريا.

على محور دونيتسك صدت قواتنا 5 هجمات وبلغت خسائر العدو 200 فرد بين قتيل وجريح.

على محور جنوب دونيتسك صدت القوات الروسية هجوما معاديا وتم تكبيد العدو 80 جنديا بين قتيل وجريح.

على محور زابوروجيه تم القضاء على 35 عسكريا أوكرانيا وتدمير أسلحة وعتاد عسكري.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 50 عسكريا.

إسقاط 11 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه.