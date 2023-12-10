العالم اليوم - مسؤول في تايلاند: COP28 محطة مهمة في طريق التحول الأخضر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 ديسمبر 2023 03:24 صباحاً - قال باتشارافات وونغسوان، نائب رئيس الوزراء ووزير الموارد الطبيعية والبيئة في تايلاند، إن مؤتمر الأطراف "COP28" يمثل محطة مهمة في مسيرة تحديد اتجاه واضح للعالم نحو تحول أخضر ملموس مع مراعاة التأثير الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المجتمعات.

وأضاف في تصريحات خلال مشاركته في المؤتمر أن"COP28" يقدم للدول النامية فرصة هامة لتعزيز إمكانية وصولها لتمويل أنشطة العمل المناخي وبناء القدرات لمكافحة التغير المناخي.

وأوضح أن تايلاند بوصفها دولة زراعية تعتبر المشاركة في"COP28"، فرصة ثمينة لعرض خبراتها وأفضل الممارسات الخاصة بتنويع المحاصيل والممارسات الزراعية المستدامة والتقنيات الأخرى مع مراعاة التغير في المناخ لدعم الأمن الغذائي.

وعن انتقال الطاقة، أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هناك فرصة لتايلاند والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى لتبادل الآراء الخاصة بالسياسات والتدابير المناخية.

وقال وونغسوان: " تثمن تايلاند جهود الدول التي تعهدت بتقديم دعم مالي لتفعيل الصندوق العالمي للمناخ أثناء "COP28"، ولاسيما دولة الإمارات التي تعهدت بتقديم 100 مليون دولار للصندوق".

وشدد على أهمية مخرجات أول تقييم عالمي والذي من المتوقع أن يكشف عن نتائج التخفيف العالمي للغازات الدفيئة والتكيف بناءً على أهداف اتفاقية باريس، قائلاً: "إن هذه العملية ستساعد في تحديد الفجوات والاحتياجات والأولويات لتحقيق الأهداف المحددة."

وأضاف أن تعزيز شفافية نظام تتبع نتائج الحد من الغازات الدفيئة عالمياً بموجب اتفاقية الدول الأطراف الخاصة بالتغير المناخي، أمر في غاية الأهمية.