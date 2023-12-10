نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتكليف من السلطان هيثم بن طارق.. وزير الإعلام العمانى يُعلن اليوم نتائج مسابقة كأس جلالة السلطان للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بتكليف من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان يرعى الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العمانى، حفل إعلان نتائج مسابقة كأس السلطان المعظم للشباب للموسم الرياضي 2021/ 2022؛ وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاحد بفندق شيراتون عمان.

ومنذ انطلاقتها في نسختها الأولى العام 1988 شكّلت مسابقة كأس السلطان هيثم للشباب حافزا لجميع أندية سلطنة عمان لتجويد وتطوير دورة عمل هذه الأندية وزيادة قاعدة البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والشبابية والألعاب بعد أن كانت تقتصر على أنشطة محدودة ورياضات بعينها.

ويتصدر نادي السيب قائمة السجل الذهبي للأندية الفائزة بعد أن حقق الكأس 12 مرة في تاريخه منها 5 مرات متتالية من العام 2005 وحتى 2009.

وأعدَّت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ـ ممثَّلةً في اللجنة الرئيسية للمسابقة ـ دليل الترشح للمسابقة، وكيفية توزيع الدرجات على الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الأندية على مدار السنة، حيث يتمُّ احتساب درجات للأندية التي تشارك في ألعاب كرة القدم والهوكي وكرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة في مسابقات كأس السُّلطان أو درع الوزارة أو الدَّوْري العام أو الدَّوْري الأولمبي أو دَوْري الشباب أو دَوْري الناشئين في كلِّ لعبة، إذ يحصل كلُّ نادٍ يشارك في كلِّ لعبة في مختلف الفئات على درجات، إضافة إلى حصوله على درجات لدى مشاركته في مراكز البراعم أو الناشئين المعتمدة من قبل الاتحادات الرياضية، كما تحتسب درجات أيضا لكلِّ لاعب يُمثِّل ناديًا ورد اسمه في القائمة الرسمية لأحد المنتخبات في الألعاب الجماعية على حسب عدد اللاعبين في الفئات الأربع.

ويتمُّ احتساب درجات للأنشطة الرياضية بالأندية لدى المشاركة الداخلية في مسابقات وبرامج الاتحادات واللجان الرياضية ودوائر الوزارة للألعاب الفردية والرياضات التقليدية المعتمدة من قبل الوزارة، سواء تلك البطولات كانت على مستوى المحافظات أو على مستوى سلطنة عمان، وكذلك المراكز التي سيحصل عليها لدى مشاركته في البطولات، بالإضافة احتساب درجات في حال تمثيل أحد اللاعبين المنتمين للأندية في المنتخبات الوطنية للاتحادات واللجان الرياضية ودوائر الوزارة للألعاب الفردية والرياضات التقليدية، كما سيحصل كلُّ نادٍ على درجات إذا شارك النادي في المشاركات الخارجية في الألعاب الجماعية والفردية. في الجانب الآخر كان لمشاركة الأندية في الأنشطة الشبابية التي تُنفِّذها الوزارة كمسابقة الأندية للإبداع الثقافي نصيب كبير في احتساب الدرجات، ومن بين الجوانب التي تدخل في التقييم درجات النشاط الإداري والمالي في الأندية كسجلَّات اجتماعات مجلس الإدارة والتقرير المالي كحساب ختامي للنادي، وكذلك إذا ما كانت هناك مديونية على النادي، وأيضا التسويق والرعاية التي يتحصل عليها النادي سنويًّا.

وهذه هي النسخة الـ24 من تاريخ المسابقة وشارك بها 42 ناديا من أصل 50 ناديا، وهي بهلاء وظفار ومجيس وجعلان والنهضة ومسقط والشباب والمصنعة والسيب ومصيرة وصلالة ونادي عمان وصحم والطليعة والمضيبي وينقل ودبا والاتفاق ومدحاء وخصب والوحدة وبخاء وفنجاء والاتحاد وسمائل والوسطى والعروبة وصور والخابورة وبدية وبوشر والكامل والوافي والرستاق والبشائر والسويق والسلام وأهلي سداب وعبري وقريات والنصر وصحار ونزوى.

وكانت اللجنة المشرفة على المسابقة قد فتحت للأندية باب اعتماد نتائجها الأوَّلية خلال الفترة من 10 سبتمبر حتى 7 أكتوبر الماضيين، بعد ذلك فتحت مرَّة ثانية الباب أمام الاتحادات واللجان الرياضية للردِّ على استفسارات الأندية واعتماد النتائج التي لم يتمَّ اعتمادها في المرحلة الأولى. وزاد عدد الأندية المتنافسة عن النسخة الماضية والتي شارك بها 31 ناديا فقط.

ونال شرف أول كأس في نسختها الأولى عام 1998 نادي السيب، وفي عام 1999 فاز بالمركز الأول نادي نزوى، وفي العامين2000 و2001 فاز بالمركز الأول نادي النصر، وفي عام 2002 فاز بالمركز الأول نادي نزوى، وجاء في المركز الأول لعام 2003 نادي السيب، وفي عام 2004 فاز بالمركز الأول نادي نزوى، كما فاز بالمركز الأول من عام 2005 إلى عام 2009 نادي السيب لخمس مرات متتالية، وفاز بنسخة المسابقة لعام 2010 نادي الاتفاق، وحقق نادي النصر الكأس في عام 2011، فيما أحرز نادي السيب المركز الأول لعام 2012م، كما أحرز الكأس في عام 2013 نادي صحم، وفي مسابقة عام 2014 حقق نادي السيب المركز الأول، وحافظ نادي السيب على الكأس الغالية في مسابقة عام 2015 وواصل نادي السيب سيطرته على الكأس وتوِّج بالمركز الأول لعام 2016م للمرَّة الحادية عشرة في تاريخ المسابقة، وفي عام 2017م توِّج نادي السيب بكأس جلالته للشباب للمرَّة الثانية عشرة في تاريخه، وفي عام 2018م توج نادي أهلي سداب لأول مرَّة في تاريخه بكأس جلالته للشباب، وحافظ نادي أهلي سداب على اللقب الغالي للمرَّة الثانية في العام 2019م، وفي عام 2020 توِّج نادي صلالة بلقب البطولة الغالية لأول مرَّة في تاريخه، وفي عام 2021 توِّج نادي صلالة بلقب للمرَّة الثانية على التوالي.