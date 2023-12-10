نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب أسبوعين.. ماذا قال أبو عبيدة في أول ظهور له؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة في تسجيل صوتي له، بعد أسبوعين من غيابه، معلنا أن الكتائب تمكنت من تدمير 180 آلية عسكرية إسرائيلية، منذ نهاية الهدنة المؤقتة قبل 10 أيام.

وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت إلى أن الناطق الرسمي باسم القسام ربما يعود إلى إصابته أو مقتله خلال الحرب الدائرة في غزة.

وذكر أبو عبيدة في التسجيل الصوتي أنه جرى تسجيله اليوم، الأحد، في اليوم الـ65 للحرب وال

وقال أبو عبيدة في التسجيل: