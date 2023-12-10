فنزويلا تقترح اجتماعا «رفيع المستوى» مع جويانا لحل الخلاف الحدودي

كاركاس ـ ا.ف.ب: اقترحت الحكومة الفنزويلية عقد اجتماع «رفيع المستوى» مع غويانا في محاولة لحل الخلاف الحدودي بين البلدين حول منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية إن الرئيس نيكولاس مادورو أجرى «مباحثات هاتفية مع رئيس (البرازيل) لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ومع رئيس الوزراء في سان فنسان وغرينادين» عرض خلالها عقد «اجتماع رفيع المستوى مع جمهورية جويانا، على أن يتم إعلان موعده في الأيام المقبلة».

ولم تحدد الخارجية ما إذا كانت جورجتاون قد تجاوبت مع هذه المبادرة.

وفي وقت سابق السبت، أفاد مكتب الرئيس البرازيلي أن الاخير دعا نظيره الفنزويلي خلال اتصال هاتفي إلى عدم اتخاذ «إجراءات أحادية» من شأنها تصعيد النزاع الحدودي بين فنزويلا وجويانا المجاورة.

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