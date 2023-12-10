نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السودان يطلب من 15 شخصا من دبلوماسيي الإمارات مغادرة البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الخارجية السودانية اليوم الأحد أنها طلبت من 15 شخصا من دبلوماسيي الإمارات مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن "وزارة الخارجية استدعت اليوم الأحد القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان د. بدرية الشحي وأبلغتها قرار حكومة السودان إعلان "15" شخصا من الدبلوماسيين العاملين في السفارة أشخاصا غير مرغوب فيهم وطالبت بمغادرتهم السودان خلال 48 ساعة".

وطلبت الوزارة من المذكورة نقل هذا القرار لحكومتها، وفق "سونا".