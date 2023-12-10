نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تجدد معارضتها لوقف الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعارض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفا أنه ما لم تتم هزيمة حركة "حماس"، لن يكون ممكنًا إلا استمرار المشاكل القائمة.

وأضاف بلينكن في مقابلة مع شبكة "ABC"، إنه "عندما يتعلق الأمر بوقف إطلاق النار الآن، وحماس لا تزال على قيد الحياة، ولا تزال قادرة على إعلان نيتها تكرار هجمات 7 أكتوبر، فإن ذلك سيؤدي ببساطة إلى إدامة المشكلة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية قصيرة المدى، من أجل تبادل الأسرى وإيصال المساعدات، وذكر أيضا أن الحرب يمكن أن تتوقف "غدا" إذا استسلمت "حماس".

هذا وقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، في وقت سابق، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.

وتسببت الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين في مقتل 17700 على الأقل حتى الآن وإصابة نحو 49 ألف فلسطيني.

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح مروعا وصعبا للغاية.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل بتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية في غزّة.

