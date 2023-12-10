نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القسام تعلن مقتل 40 جنديًا إسرائيليًا وجرح آخرين بمعارك فى عدد من المحاور بغزة وتكشف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام عن قتل 40 جنديا إسرائيليا وتدمير 44 آلية عسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية بينها هجوم خانيونس، فيما قالت سرايا القدس أنها شنت هجمات بينها قتل جنود في الشجاعية.

وقالت الكتائب في بيان مساء اليوم الأحد أن مقاتليها تمكنوا من "قتل 40 جنديا وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر وتفجير عدد من المباني بهم بعد تفخيخها".

كما أعلنت كتائب "القسام" اليوم الأحد عن مقتل 15 جنديا إسرائيليا وجرح آخرين في تفجير عبوة برميلية كبيرة مضادة للأفراد في منطقة المعري شمال شرق مدينة خانيونس.

بدورها، أعلنت "سرايا القدس" عن "نسف منزل بحي الشجاعية بداخله أكثر من 13 جنديا صهيونيا كانوا يحاولون العثورعلى فوهة نفق وقد تمكن أحد مجاهدينا الاستشهاديين الخروج من فوهة النفق وقتل جنديين منهم قبل تفجير المنزل بالكامل وإيقاع القوة بين قتيل وجريح".

وأصدرت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" خلال اليوم الأحد بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك الضارية في مخيم جباليا شمالي القطاع وخانيونس وحي الشيخ رضوان وحي الشجاعية، وإعلانها عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين، تزامنا مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.