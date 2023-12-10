نتنياهو في رسالة إلى مقاتلي حماس: لا تموتوا من أجل السنوار

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أحمد جودة - القاهرة - دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، مقاتلي حماس إلى "الاستسلام الآن"، قائلًا إنّ نهاية الحركة أصبحت قريبة مع اتساع نطاق الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في بيان إنّ "الحرب ما زالت متواصلة لكنها بداية النهاية لحماس. أقول لإرهابيّي حماس: انتهى الأمر. لا تموتوا من أجل السنوار. استسلموا الآن"، في إشارة إلى زعيم الحركة في غزة يحي السنوار.

من جهتها، حذّرت حركة حماس عبر المتحدث باسم كتائب القسام من أنّ "ما من رهينة سيغادر القطاع "حيًّا" ما لم تتمّ الاستجابة لمطالبها عبر مفاوضات وتبادل أسرى"، مؤكدة استعدادها لمواصلة القتال.

خلال هدنة استمرت أسبوعًا وانهارت في الأول من ديسمبر، أطلقت الحركة سراح 105 رهائن كانت تحتجزهم، من بينهم 80 إسرائيليًا أفرجت عنهم مقابل إفراج إسرائيل عن 240 سجينًا فلسطينيا.

وقالت إسرائيل السبت إن 137 رهينة ما زالوا في قطاع غزة.

وفي اليوم الخامس والستين للحرب بين إسرائيل وحماس، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس الأحد ارتفاع عدد القتلى جرّاء القصف الإسرائيلي المستمرّ إلى 17997 على الأقلّ.

وأضاف الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أنّ عدد الجرحى ارتفع إلى 49229 جريحا.

وتشير تقديرات حماس التي تحكم غزة منذ 2007 إلى أنّ العدد الحقيقي للقتلى والجرحى أعلى بكثير في ظلّ عجز طواقم الإسعاف والمنظمات غير الحكومية الأجنبية عن الوصول إلى كلّ المناطق التي قصفت لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.