نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ العدوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" مساء اليوم الأحد بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، فيما يجري التحقق من طبيعتها.

وذكرت "سانا" أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في محيط دمشق".

وأكد التلفزيون السوري أن "إسرائيل نفذت عدوانا على محيط العاصمة دمشق، والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ العدوان".

وفي الأبوع الأخير من شهر نوفمبر، أفاد مصدر عسكري سوري بوزارة الدفاع، بأن الطائرات الإسرائيلية نفذت هجوما جويا بالصواريخ من اتجاه هضبة الجولان استهدفت فيه مطار دمشق الدولي ما أدى إلى خروجه من الخدمة.