القسام: قتلنا 40 جندياً إسرائيلياً ودمرنا 44 آلية

القسام: قتلنا 40 جندياً إسرائيلياً ودمرنا 44 آليةأعلنت كتائب القسام عن قتل 40 جندياً إسرائيلياً وتدمير 44 آلية عسكرية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وقالت "القسام"، في بيان نشرته مساء الأحد على منصة "تلغرام": "تمكن مقاتلينا خلال الـ48 ساعة الأخيرة من تدمير 44 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة".

ووفق البيان: "تمكن مقاتلو القسام من قتل 40 جندياً إسرائيليا وإيقاع عشرات آخرين بين قتيل وجريح إثر استهداف القوات المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد".

وحسب البيان: "اشتبك مقاتلو القسام مع القوات المتوغلة من مسافة صفر وفجروا عددا من المباني بهم بعد تفخيخها، كما استهدفوا مقر قيادة ميداني ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى".

بدورها، أعلنت "سرايا القدس" عن "نسف منزل بحي الشجاعية بداخله أكثر من 13 جنديا صهيونيا كانوا يحاولون العثورعلى فوهة نفق وقد تمكن أحد مجاهدينا الاستشهاديين الخروج من فوهة النفق وقتل جنديين منهم قبل تفجير المنزل بالكامل وإيقاع القوة بين قتيل وجريح".