نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. 17 جريحا جراء تصادم قطارين في إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جرح 17 شخصا على الأقل جراء حادث اصطدام بين قطارين في شمال إيطاليا في وقت متقدم أمس الأحد، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء والشركة المشغلة للقطارات.

وقال جهاز الإطفاء في بيان على وسائل التواصل إن قطارا فائق السرعة وآخر إقليميا اصطدما على خط سكة الحديد الذي يربط مدينتي بولونيا وريميني، مضيفا أن 17 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح طفيفة.

وأكد متحدث باسم شركة ترينيتاليا الوطنية لتشغيل القطارات لوكالة فرانس برس أن الإصابات تقتصر على الكدمات.

وأضاف المتحدث «كان تصادما بسرعتين منخفضتين جدا»، مشيرا إلى أن التحقيق جار.

وأظهرت صور نشرها رجال الإطفاء اصطدام مقدمتي القطارين ببعضهما، لكن مقدمة القطار الإقليمي ظلت سليمة.

وقال وزير النقل ونائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني إنه يتابع الوضع من كثب ويسعى إلى الحصول على معلومات حول ما حدث والمسؤوليات المحتملة.