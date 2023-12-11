نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لندن ترسل سفينتين مضادتين للألغام إلى البحر الأسود لمساعدة أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين أن المملكة المتحدة ستزود الدفاع الأوكراني سفينتين لمساعدة كييف في اكتشاف الألغام البحرية الروسية في البحر الأسود وتعزيز صادراتها عن طريق البحر.

وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس في بيان إن هاتين السفينتين «ستوفران لأوكرانيا قدرات حيوية ستساعد في إنقاذ أرواح في البحر وفتح طرق تصدير مهمة».

وانخفضت الصادرات الأوكرانية في شكل كبير منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، بعد تحول البحر الأسود ساحة مواجهة رئيسية بين موسكو وكييف.

ويتزامن توريد لندن هاتين السفينتين مع إعلان شابس ونظيره النرويجي بيورن أريلد غرام الاثنين عن تحالف في مجال القدرات البحرية.

وأضاف شابس أن هذا «جهد جديد من المملكة المتحدة والنرويج وحلفائنا لتعزيز الوسائل البحرية لأوكرانيا على المدى الطويل».

وأوضح أن الهدف هو السماح لكييف «بالدفاع عن مياهها الإقليمية وتعزيز الأمن في البحر الأسود».

وقد تقرر هذا التحالف الجديد خلال الاجتماعات الأخيرة لمجموعة الاتصال التي تضم نحو خمسين دولة.

ومن المقرر أيضا أن يكشف شابس الاثنين عن عناصر جديدة للدعم العسكري الذي تقدمه لندن لكييف.