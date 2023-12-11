نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. روسيا تشن هجوما جويا على كييف وتضرر مبنى بسبب الحطام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال فيتالي كليتشنكو رئيس بلدية كييف، اليوم الاثنين، إن روسيا شنت هجوما جويا أثناء الليل على العاصمة الأوكرانية، مضيفا أن الحطام المتخلف عن الأسلحة التي تم إسقاطها سقط على عدد من المناطق وألحق أضرارا بمبنى سكني واحد على الأقل.

وكتب كليتشنكو في رسالة على تطبيق إنستجرام أن خدمات الطوارئ انتشرت في منطقة هولوسيفسكي في الجزء الجنوبي من كييف حيث سقط جزء من صاروخ على سطح بناية سكنية.

وأضاف أن خدمات الطوارئ انتشرت في منطقتين أخريين في المدينة.