العالم اليوم - الفلبين تستدعي سفير الصين بعد "حوادث الاحتكاك" بين السفن

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 ديسمبر 2023 09:24 صباحاً - استدعت الفلبين سفير الصين لديها، حسبما قالت وزارة الخارجية الإثنين، بعد يومين من احتكاك بين سفن البلدين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقُدّمت احتجاجات دبلوماسية "كما استدعي السفير الصيني" حسبما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية تيريسيتا دازا الصحفيين.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها خفر سواحل الفلبين السفن الصينية تطلق خراطيم المياه على قوارب فلبينية، خلال مهمتي إمداد منفصلتين إلى منطقة شعاب مرجانية، يومي السبت والأحد.

ووقع أيضا تصادم بين قوارب فلبينية وصينية، تراشقت الدولتان الاتهامات بشأنه.

وتعد المواجهات في سكاربورو شول وسيكند توماس شول، الأكثر حدة منذ سنوات بين السفن الفلبينية والصينية، وسط مساعي الدولتين إلى تأكيد مطالباتهما الإقليمية البحرية.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، بما فيها المياه والجزر القريبة من شواطئ جيرانها، وتجاهلت قرارا للمحكمة الدولية اعتبر أن مطالبها لا تستند لأساس قانوني.

وتنشر الصين قوارب دوريات في الممر المائي المزدحم، كما بنت جزرا اصطناعية ونشرت فيها قوات لتعزيز مطالبها.