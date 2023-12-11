العالم اليوم - اتصالات جديدة بين روسيا وحماس.. وهذا ما دار بها

انتم الان تتابعون خبر اتصالات جديدة بين روسيا وحماس.. وهذا ما دار بها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 ديسمبر 2023 02:22 مساءً - أعلنت موسكو أنها أجرت اتصالات هاتفية، الأحد والإثنين، مع حركة حماس، التي تخوض حربا ضارية مع إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف طالب بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة خلال الاتصالات مع حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

وجاء ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والاتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة في الشرق الأوسط، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتثير العلاقات بين روسيا وحماس غضبا في إسرائيل.

وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تحدث عن "شرخ في العلاقة بين بوتين ونتيناهو"، يتنامى منذ هجمات حركة حماس على إسرائيل وما تلاها من حملة قصف إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة.

وفي أكتوبر الماضي، كشفت وزارة الخارجية الروسية أن وفدا من حماس زار موسكو، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق.

وسبق لبوتين أن حذر من أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين قد يتخطى حدود الشرق الأوسط.