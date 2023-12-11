العالم اليوم - الهلال الأحمر الإماراتي يقدم طرودا غذائية وخيم إيواء في غزة

انتم الان تتابعون خبر الهلال الأحمر الإماراتي يقدم طرودا غذائية وخيم إيواء في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 ديسمبر 2023 04:22 مساءً - وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 1679 طردا غذائيا على الأهالي في شرق محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الفلسطينيين.

وتضمنت العملية توزيع 500 طرد في منطقة حي التنور، و500 طرد في منطقة حي النصر، إضافة إلى 500 طرد آخر في حي خربة العدس، بينما تم توزيع 179 طردا في منطقة المستشفى الميداني.

ووصل إجمالي عدد المستفيدين من الطرود الغذائية التي وزعها فريق هيئة الهلال الأحمر، 10242 مستفيدا.

وإلى جانب ذلك تم تركيب 25 خيمة إيواء، استفاد منها 150 شخصا.

وأكد الهلال الأحمر الإماراتي "حرصه على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ومساندتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة الظروف الراهنة والتخفيف من قسوتها".