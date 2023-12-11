العالم اليوم - أسعار النفط تستقر مع استمرار المخاوف من فائض المعروض

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 ديسمبر 2023 05:20 مساءً - استقرت أسعار النفط، الاثنين، مع استمرار المخاوف المتعلقة بفائض معروض الخام على الرغم من تخفيضات أوبك+ وتراجع الطلب على الوقود العام المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 75.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 1427 بتوقيت غرينتش في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 71.16 دولار.

وقفز الخامان بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة، لكنهما انخفضا لسابع أسبوع على التوالي وهي أطول فترة تراجع أسبوعي منذ 2018 مع استمرار المخاوف بخصوص تخمة المعروض.

وعلى الرغم من تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، بخفض الإنتاج 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام، فإن المستثمرين ما زلوا متشككين في أن الإمدادات ستنخفض إذ من المتوقع أن يؤدي نمو الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في أوبك إلى تخمة في المعروض.

ومن المتوقع أن يؤدي نمو الإنتاج في الدول غير الأعضاء في أوبك إلى فائض في المعرض العام المقبل.

ويتلمس المستثمرون هذا الأسبوع مؤشرات بخصوص أسعار الفائدة من اجتماعات خمسة بنوك مركزية، منها المركزي الأميركي، وبيانات التضخم الأميركية لمعرفة تأثيرها على الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط.