العالم اليوم - في اليوم الثاني.. كشف نسبة المشاركة بانتخابات رئاسة مصر

انتم الان تتابعون خبر في اليوم الثاني.. كشف نسبة المشاركة بانتخابات رئاسة مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 ديسمبر 2023 08:31 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الإثنين، أن 45 بالمئة؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين صوتوا في انتخابات الرئاسة حتى الآن.

وواصل المصريون الاقتراع لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية، حيث دعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

والأحد، فتحت مراكز الاقتراع في مصر أبوابها عند التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لبدء التصويت في الانتخابات التي تجرى على مدى 3 أيام.

وأمام أحد مراكز الاقتراع في حي الزمالك الراقي وسط القاهرة، الإثنين، قالت ربة المنزل نادية شاهين البالغة 67 عاما: "أتيت اليوم لكي أنتخب الرئيس وسط ظروف صعبة جدا تمر بها البلاد على المستوى المحلي والدولي".

وتابعت لوكالة فرانس برس: "يجب أن يكون رئيسا قويا حتى ينهض بالبلد"، مشيرة إلى أن "أكبر مشكلة على الساحة حاليا ومعروفة للعالم هي غزة والتهجير".

وقال تاجر العطارة محمد عبد الحليم لفرانس برس: "يجب أن أشارك من أجل بلدنا ومستقبل أولادنا".

وطالب الرئيس المقبل بـ"العدل في كل شيء وأن يأخذ كل شخص حقه".

وإضافة إلى الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، يخوض الانتخابات ثلاثة مرشحين هم فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي (يسار وسط)، عبد السند يمامة من حزب الوفد الليبرالي العريق، وحازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري.

ووصف الناخب حمود أحمد في الزمالك الأجواء بـ"كرنفال جميل"، وطالب "الرئيس الجديد بفرض رقابة على الأسواق والنظر إلى الناس والأسعار المرتفعة وجشع التجار".

من جانبها، أشادت منظمات المجتمع الدولي المحلية والإقليمية بسهولة سير العملية الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية المصرية.