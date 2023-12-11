تسريبات عبرية: المقاومة دمرت 400 دبابة منذ 7 أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 09:39 مساءً - قالت تسريبات عبرية ان عدد الدبابات في الجيش الاسرائيلي التي تم تدميرها تجاوز 400 دبابه منذ 7 اكتوبر

من ناحيته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن إن حركة "حماس تريد تدميرنا هنا وفورا"، فيما السلطة الفلسطينية "تريد ذلك عبر خطوات ومراحل". ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن، إن"الفرق بين حماس والسلطة الفلسطينية هو ببساطة أن حماس تريد تدميرنا هنا وفورا، أما السلطة الفلسطينية فتريد أن تفعل ذلك عبر خطوات ومراحل".

ارتفاع حصيلة قتلي الجيش الاسرائيلي إلى 433 عسكريا

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 433 عسكريا، بينهم ضباط وجنود. كما طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في وقت سابق، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالرحيل عن السلطة، بسبب "فقدان ثقة الشعب وجهاز الأمن به"، محملا إياه "مسؤولية الفشل".