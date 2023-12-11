العالم اليوم - متفوقا على صلاح وحكيمي.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا

انتم الان تتابعون خبر متفوقا على صلاح وحكيمي.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 ديسمبر 2023 11:28 مساءً - فاز النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023 اليوم الإثنين.

وتفوق أوسيمين على المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي.

وحصل اللاعب البالغ عمره 24 عاما على الجائزة في حفل توزيع جوائز الأفضل الذي أقامه الاتحاد الإفريقي للعبة (الكاف) في مدينة مراكش المغربية اليوم الإثنين.

وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها لاعب من نيجيريا على الجائزة منذ نوانكو كانو في عام 1999.

وحققت نيجيريا نجاحا مزدوجا مع احتفاظ أسيسات أوشوالا لاعبة برشلونة بجائزة أفضل لاعبة في إفريقيا وهي المرة السادسة التي تفوز فيها لاعبة برشلونة بالجائزة.

وكان من المتوقع أن يحصل أوسيمين على جائزة الأفضل في إفريقيا لأول مرة في مسيرته بعد موسم 2022-2023 الرائع مع نابولي.