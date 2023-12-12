العالم اليوم - إسرائيل..مقترحات لصفقة جديدة لتبادل المحتجزين وفق شروط محسنة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل..مقترحات لصفقة جديدة لتبادل المحتجزين وفق شروط محسنة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 12:24 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" بوجود مقترحات تعرض على الحكومة الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل جديدة مع حركة "حماس".

ونقل مراسلنا عن مصادر إسرائيلية قولها، إن هناك مقترحات تعرض على الحكومة الإسرائيلية لكنها لم تصل إلى حالة اتفاق جاهز، وتحتاج إلى مزيد من المفاوضات.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية، إن تل أبيب أصبحت أكثر انفتاحا بشأن مقترحات الوسطاء حول صفقة تبادل للمحتجزين، وفق شروط أفضل، مع إعطاء الأولوية لإطلاق سراح المحتجزين من النساء والأطفال.

واندلعت الحرب في غزة في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر وأسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

واقتادت الحركة حوالي 240 شخصا رهائن، لا يزال 137 منهم محتجزين لديها منذ الهدنة التي تم التوصل إليها في نهاية نوفمبر.

وردا على ذلك، تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس، وتواصل حملة قصف مكثفة على قطاع غزة كما باشرت عمليات برية منذ 27 أكتوبر.

وفي آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة في غزة، أفادت بمقتل 18205 أشخاص في القطاع، أغلبهم من النساء والأطفال، وعشرات الآلاف من الجرحى.

وذكرت مصادر في حماس أن العديد من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض.