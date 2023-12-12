العالم اليوم - قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل برفح

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل برفح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 05:27 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات إسرائيلية لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن خمسة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال قتلوا، وأصيب العشرات في قصف للطيران الإسرائيلي الحربي لمنزل يعود لعائلة حرب بحي الزهور شمال مدينة رفح.

كما أطلقت قوات إسرائيلية قنابل ضوئية في سماء غزة تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع، وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بشكل عنيف بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غزة.

اقتحامات في الضفة الغربية

اقتحمت قوات إسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، قرية عابود شمال مدينة رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كذلك اقتحمت قوات إسرائيلية، مدينة ومخيم جنين رفقة جرافة عسكرية من شارع جنين- الناصرة، وسط مواجهات في عدة مناطق، واعتلاء جنود وقناصة إسرائيليين عددا من البنايات السكنية.