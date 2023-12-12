مساعد وزير الخارجية الإماراتي يوجه الشكر لمصر على جهودها في إيصال المساعدات لغزة

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أحمد جودة - القاهرة -



وجه مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشئون التنمية والمنظمات الدولية سلطان الشمسي، الشكر لمصر على جهودها في إيصال المساعدات لغزة.

وأضاف خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح بري، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للحكومة المصرية على جهودها لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة.

وأوضح أن مصر تبذل جهودًا حثيثة يقدرها المجتمع الدولي ويقدم شكره وامتنانه لها، ودولة الإمارات من خلال عضويتها في مجلس الأمن تسعى لفتح مجالات إنسانية وهدنة إنسانية للأشقاء الفلسطينيين لإدخال المساعدات بشكل أكبر ومستدام، فالاحتياجات الإنسانية في غزة كثيرة خاصة في المجال الصحي والغذائي.