العالم اليوم - محدد مسبقا.. "بوما" تعلن موعد انتهاء رعايتها لمنتخب إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 10:25 صباحاً - أعلنت شركة "بوما" الألمانية للملابس الرياضية، الثلاثاء، أنها ستنهي رعايتها لمنتخب إسرائيل لكرة القدم العام المقبل، في قرار اتخذته قبل هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني: "ستنتهي في 2024 عقود بعض الاتحادات الوطنية مثل إسرائيل وصربيا". وتابع المتحدث أن الشركة اتخذت هذا القرار في 2022، كجزء من استراتيجيتها الجديدة "أقل - أكبر - أفضل"، التي تتماشى مع الجداول الزمنية لتصميم وتطوير قمصان الفريق. وأعلنت صحيفة "فينانشال تايمز" البريطانية القرار في وقت سابق.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر محدد مسبقا.. "بوما" تعلن موعد انتهاء رعايتها لمنتخب إسرائيل .. في رعاية الله وحفظة