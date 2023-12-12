العالم اليوم - بورصة طوكيو تقلص مكاسبها مع تلاشي توقعات رفع الفائدة

انتم الان تتابعون خبر بورصة طوكيو تقلص مكاسبها مع تلاشي توقعات رفع الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 10:25 صباحاً - سجل المؤشر نيكي الياباني مكاسب متواضعة، في ختام جلسة الثلاثاء، وسط تلاشي التوقعات بتحرك وشيك من جانب بنك اليابان في اجتماع السياسة المقرر الأسبوع المقبل.

وأنهى نيكي تداولات اليوم مرتفعا 0.16 بالمئة عند 32843.70 نقطة، ليسجل مكاسب لليوم الثاني على التوالي. وقفز المؤشر 1.16 بالمئة عند الفتح لكنه قلص المكاسب بشكل مطرد مع ارتفاع الين. ويضر ارتفاع الين بتوقعات الأرباح للعديد من أسهم الشركات المدرجة على المؤشر وتصدر منتجاتها.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فخسر 0.23 بالمئة خلال اليوم، متأثرا بارتفاع أسهم شركات التمويل وسط مخاوف بشأن استمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة.

ونقل تقرير لبلومبرغ نيوز عن مصادر قولهم: "إن مسؤولي بنك اليابان لا يرون ضرورة ملحة للخروج من أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر وسط غياب مؤشرات كافية على نمو في الأجور يبرر تضخما مستداما".

ودعمت أسهم شركات الرقائق ذات الوزن الثقيل بقاء المؤشر نيكي في المنطقة الموجبة، رغم انخفاض 137 من مكوناته البالغ عددها 225 مقابل ارتفاع 86 واستقرار سهمين.

وحصلت أسهم التقنيات الفائقة على دعم من الأداء القوي لنظيراتها الأميركية خلال الليل، مما دفع قطاع التكنولوجيا لقمة المؤشر نيكي.

وكان مؤشر شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق الداعم الأكبر للمؤشر نيكي إذ أضاف وحده 34 نقطة بعد ارتفاعه 1.48 بالمئة. وكان سهم رينيساس إلكترونيكس الرابح الأكبر بالنسبة المئوية على المؤشر بقفزة 4.37 بالمئة.