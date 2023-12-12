العالم اليوم - تفاصيل قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة.. وحديث عن "نيران صديقة"

انتم الان تتابعون خبر تفاصيل قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة.. وحديث عن "نيران صديقة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 02:20 مساءً - قدّم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن جنوده، الذين قتلوا في قطاع غزة، منذ بدء الهجوم البري.

وقال متحدث عسكري لوكالة فرانس برس: "حتى الآن، سقط 105 قتلى منذ العمليات البرية، 20 منهم في حوادث".

وأوضح المتحدث أن "13 قتلوا نتيجة نيران صديقة، بينما قضى آخرون في حوادث تخللها استخدام أسلحة أو آلات أو دهس أو خلل في إطلاق النار".

وأوضحت فرانس برس أن ذلك يعني أن أكثر من 10 في المئة من الجنود الإسرائيليين، الذين قتلوا في قطاع غزة، قضوا بنيران صديقة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الهجوم سيستمر لمدة تصل إلى شهرين آخرين.

في المقابل، ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن إدارة جو بايدن ستكون راضية إذا أنهت إسرائيل المرحلة عالية الكثافة من العملية بحلول نهاية ديسمبر.

وتوعدت تل أبيب بالقضاء على حماس، بعدما اقتحم مقاتلون مسلحون السياج الحدودي وهاجموا بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتقول إسرائيل إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 240 رهينة إلى غزة.

في المقابل، كشفت وزارة الصحة في غزة، في بيان الإثنين، أن ما لا يقل عن 18205 أشخاص قتلوا وأصيب 49645 آخرون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.