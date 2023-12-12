العالم اليوم - أرامكو السعودية تستحوذ على 40% في شركة غاز ونفط باكستان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 02:20 مساءً - وقّعت عملاقة النفط السعودية "أرامكو" السعودية، الثلاثاء، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 40 في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة "قو"، بحسب بيان على موقعها الإلكتروني.

وتُعد شركة (قو) التي تعمل في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوّعة، واحدة من أكبر شركات التخزين والبيع بالتجزئة في باكستان.

وذكرت أرامكو أن إتمام الاتفاقيات يخضع للموافقات التنظيمية والاشتراطات النهائية.

ويمثّل الاستحواذ المتفق عليه، أول دخول لأرامكو السعودية إلى أسواق التجزئة للوقود في باكستان، مما يعزز إستراتيجيتها الخاصة بسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي، وفقا للبيان.

وستمكّن الصفقة أرامكو السعودية من تأمين منافذ إضافية لمنتجاتها المكررة، وفتح أسواق جديدة أمام زيوت التشحيم التي تحمل العلامة التجارية فالفولين، بعد استحواذ أرامكو السعودية على أعمال المنتجات العالمية لشركة فالفولين الأميركية في فبراير من هذا العام.

وقال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد بن يحيى القحطاني: "تُعد هذه ثاني عملية استحواذ لأرامكو السعودية مخطط لها في قطاع التجزئة خلال هذا العام، ويتماشى ذلك مع إستراتيجية الشركة للتوسع في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق، ورؤية الشركة الواضحة لتنمية محفظة أعمالها المتكاملة في مجال التكرير والتسويق، ومواد التشحيم، والتجارة، والمواد الكيميائية في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن "شركة (قو) تمتلك قدرات تخزينية مهمة، فضلًا عن أصولها عالية الجودة، وفرص النمو المستقبلية. مما يعزز من طموحات أرامكو السعودية لإطلاق علامتها التجارية في باكستان".