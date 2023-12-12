العالم اليوم - مقتل جندي أردني في اشتباكات مع مهربين على الحدود

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 03:24 مساءً - أعلن الجيش الأردني أن قواته اشتبكت، الثلاثاء، مع عشرات من مهربي المخدرات على طول الحدود الشمالية للبلاد مع سوريا، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص بينهم جندي وإصابة آخر.

وذكر بيان الجيش الأردني أن المهربين كانوا يحاولون إدخال "كميات كبيرة من المخدرات" إلى الأردن، مستغلين الضباب وانخفاض مدى الرؤية، مشيرا إلى أن عددا من المهربين قتلوا فيما لاذ آخرون بالفرار.

واستخدم المهربون الأردن على خلال السنوات الماضية لتهريب مخدر الأمفيتامينات (الكبتاغون) خارج سوريا.

وتمكنت السلطات الأردنية خلال الأشهر الماضية من إحباط محاولات عدة، بينها بعض المحاولات التي استخدم فيها المهربون طائرات مسيّرة لنقل المخدرات عبر الحدود.

وتشكل صناعة الكبتاغون مصدر قلق كبير للأردن وعدة دول أخرى، حيث تم تهريب مئات الملايين من الحبوب على مر السنين.

ويستخدم هذا الدواء بشكل ترفيهي من قبل الأشخاص الذين يعملون في وظائف تتطلب جهدا بدنيا، لإبقائهم في حالة نشطة.