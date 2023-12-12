العالم اليوم - محمد بن راشد يعلن فوز العريان بجائزة نوابغ العرب في الاقتصاد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 04:22 مساءً - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الثلاثاء، عن فوز الدكتور محمد العريان، رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة الاقتصاد.

وفي منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال الشيخ محمد بن راشد، إن الجائزة تمنح للعريان "تقديراً لمساهماته ومؤلفاته وكتبه التي ساهمت وتساهم في فهم متغيرات الاقتصاد وتوجهاته واستشراف مستقبله والتي يعتمد عليها اليوم الكثير من صناع القرار في العالم".

وأضاف أن جائزة "نوابغ العرب"، هي جائزة كل العرب للاحتفاء بالعقول والإنجازات العربية، والاحتفاء بالمبدعين من أبناء هذه المنطقة من أصحاب المساهمات الاستثنائية.

يذكر أن "نوابغ العرب"، هي مبادرة أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف اكتشاف النوابغ، وتقديرهم، وتمكينهم، وتعظيم أثر عملهم في العالم العربي، وهي تمنح في فئات العلوم الطبيعية، والطب، والهندسة والتكنولوجيا، والعمارة والتصميم، والاقتصاد، والأدب والفنون.

وذكر منشور الشيخ محمد بن راشد، اليوم، أن أبحاث الدكتور محمد العريان وكتبه ومؤلفاته ساهمت في تحليل معمق للوضع الاقتصادي العالمي، وتوجهاته، ومتغيراته.

وأشار إلى أنه ساهم في في تطوير نظريات، وأدوات تحليلية ساهمت في استشراف أكثر دقة للمتغيرات الاقتصادية، كما أنه ألف 6 كتب مرتبطة بعلوم الاقتصاد والأسواق العالمية، وأصبحت بعض مؤلفاته ونظرياته بمثابة أدوات تحليلية لحالة الاقتصاد.

وقد عمل الدكتور محمد العريان في صندوق النقد الدولي. وكان رئيساً لمجلس التنمية العالمية. ومن موقعه كرئيس تنفيذي لمؤسسة هارفرد للوقف التعليمي، حقق لها عوائد استثنائية هي الأعلى في تاريخها لتزيد قيمتها السوقية بأكثر من 10 مليارات دولار في السنة المالية 2021 وتبلغ أكثر من 53 مليار دولار وهو الرقم الأعلى في تاريخ الصناديق الوقفية الجامعية. وعمل العريان رئيساً تنفيذياً لعدد من كبريات المؤسسات العالمية التي تدير أصولاً تزيد قيمتها الإجمالية عن 1.1 تريليون دولار.

وتم اختيار العريان لأربع مرات على التوالي ضمن قائمة أبرز 100 شخصية مؤثرة، نظراً لدوره في المساهمة بتشكيل ملامح الاقتصاد العالمي وتوسيع آفاق التقدم التنموي الاقتصادي الاجتماعي في العديد من القطاعات المستقبلية الحيوية.

ويعتبر خبراء أن لأفكار العريان والرؤى التي يعلن عنها تأثير ملموس على الاقتصاد العالمي. وهو مرجع لعدد كبير من المؤسسات المالية والصحف العالمية والنشرات الاقتصادية المرموقة. وله كتابان ضمن قائمة "نيويورك تايمز" للكتب الأكثر مبيعاً ، إضافةً لمؤلفاته ومقالاته التي ينشرها شهرياً في المجلات الاقتصادية والصحف العالمية.

وساهم العريان في تعزيز الحضور الاقتصادي والدولي لبلده الأم مصر وللعالم العربي ككل، من خلال مساهماته الأكاديمية والبحثية ومشاركاته في المؤتمرات والندوات الاقتصادية وتقديمه الاستشارات الاقتصادية التخصصية.